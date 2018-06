Funchal fecha protocolo com Rede Europeia de Combate à Pobreza

O município do Funchal estabeleceu um protocolo, de 20 mil euros, com a Rede Europeia de Combate à Pobreza, que tem por objetivo estudar este assunto e direccionar mais eficazmente o investimento que a autarquia realiza nesta área.

“O protocolo vai permitir conhecer melhor a nossa realidade, conhecer as soluções, sistematizar as informações locais que temos e inseri-las no plano nacional. Vamos ser o primeiro município da Madeira a ter esta parceria”, explicou Madalena Nunes, vereadora da Câmara Municipal do Funchal.

Esta parceria com a rede europeia para além de ajudar a estudar as questões da exclusão visa ainda “direccionar muito melhor o nosso investimento”, acrescentou a vereadora.