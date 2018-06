Funchal faz doação de 13 mil e 800 euros ao Centro da Mãe e à Liga Portuguesa Contra o Cancro

O município do Funchal fez uma doação de 13 mil e 800 euros ao Centro da Mãe e ao núcleo da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Este montante foi amealhado através dos resíduos de embalagens que foram encaminhados para reciclagem em 2017.

A verba resulta das 6.900 toneladas dos resíduos de embalagens que o município enviou para reciclagem em 2017. Ao abrigo de um protocolo a Câmara Municipal fez uma doação de 1 euro por cada tonelada entregue distribuindo 6 mil e 900 euros a cada instituição.

Ficou ainda o apelo de Idalina Perestrelo, vereadora com o pelouro do Ambiente, para que os cidadãos procedam à “correta separação” dos resíduos sólidos e que quanto maior for a aposta dos munícipes nesta prática “maior será o contributo para as instituições anualmente apoiadas”.