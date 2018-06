Funchal eleita a 3ª melhor cidade do país para visitar

A cidade do Funhal foi eleita a 3ª melhor do país para visitar a considerada a 7ª marca nacional mais forte, de acordo com os resultados do Portugal City Brand Ranking 2018.

O ranking é elaborado pela Bloom Consulting e analisa áreas como os negócios, o turismo e as condições de vida dos 308 municípios portugueses. é também medido o desempenho dos municípios nas categorias de negócios, visitar e viver.

“Esta 5ª edição do ranking consolida aquele que tem sido um crescimento sustentado do Funchal ao longo dos últimos anos, onde temos mantido o 3º lugar a nível nacional como melhor cidade para Visitar, destacando-se, desta vez, a subida substancial na vertente dos Negócios, o que é um dado muito relevante para este Executivo”, realçou Miguel Gouveia, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal.