Funchal e Porto Santo acima da média regional no poder de compra per capita

O Funchal e o Porto Santo são os municípios da Madeira que registam um índice superior à média regional, que se fixa em 86,9, no poder de compra per capita, de acordo com o estudo da Pordata intitulado Retrato da Madeira.

Neste parâmetro o Funchal é o município da Madeira com um maior poder de compra per capita. Os dados da Pordata, que atribui uma classificação de 100 a Portugal, coloca a capital da Madeira, com um valor de 115,3.

O Porto Santo tem uma classificação de 93,6 e junta-se ao Funchal como as únicas localidades da Madeira com um valor superior à média regional que se situa nos 86,9.