Funchal assina acordo de cooperação com Universidade Aberta para estudos insulares

A Câmara Municipal do Funchal assinou um acordo de cooperação com a Universidade Aberta que prevê a realização de estudos insulares atlânticos e a globalização.

Foi salientado pelo presidente da autarquia, Paulo Cafôfo, o compromisso do município com a Universidade Aberta em áreas como “pesquisa, edições científicas, seminários e eventos culturais” que terão como foco a cidade do Funchal.

O objetivo do protocolo, acrescentou o autarca passa também por projectar através da ciência e do conhecimento o futuro do Funchal.