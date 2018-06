Funchal aprova regulamento para atribuição de bolsas universitários para este ano lectivo

A Câmara Municipal do Funchal aprovou, por unanimidade, o regulamento que vai introduzir bolsas de estudo universitárias, para os estudantes do município, já no próximo lectivo.

As bolsas de estudo vão incluir todos os estudantes do concelho, quer estudem na Madeira ou no Continente, com diferentes escalões, que pode chegar aos 1000 euros por ano, durante os três anos da licenciatura.

“É uma medida que cumpre a universalidade dos apoios, tal como nos propusemos, que é focada na classe média, que é muitas vezes esquecida, e que terá impactos incontornáveis no apoio às famílias funchalenses com filhos na Universidade”, afirmou Miguel Gouveia, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal.