Funchal aprova Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável

O município do Funchal aprovou, na reunião da Assembleia Municipal, o Plano de Ação para a Mobilidade Sustentável (PAMUS).

O objectivo do PAMUS passa por implementar acções que optimizem a mobilidade urbana no concelho. Este plano foi aprovado, pela Assembleia Municipal do Funchal, com os votos favoráveis da Coligação Confiança, do CDS-PP, da CDU, e abstenção das restantes forças políticas.

“O Funchal estar mais uma vez na vanguarda do que de melhor se faz na Região em termos de estratégia e planeamento”, afirmou Bruno Martins, vereador da Câmara Municipal do Funchal, que tem o pelouro da mobilidade. Para o membro do executivo camarário a aprovação do PAMUS “terá impactos determinantes” na cidade nos próximos anos.