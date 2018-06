Funchal aprova contas consolidadas com saldo positivo de 2,6 milhões de euros

A Câmara Municipal do Funchal aprovou as contas consolidadas, que junta as contas da autarquia com as das empresas Frente Mar Funchal e Sociohabitafunchal, com um saldo positivo de 2,6 milhões de euros.

O vice-presidente da autarquia, Miguel Gouveia, destacou isto tem que os resultados positivos de 2,6 milhões de euros bem como a diminuição da dívida em 8,9 milhões de euros.

“A Câmara do Funchal tem, assim, neste momento, o passivo mais baixo dos últimos 17 anos, seguindo a tendência de redução desde que o atual Executivo se encontra em funções, mercê de uma gestão rigorosa e criteriosa dos recursos financeiros do Município”, acrescentou.