Funchal aprova abertura de procedimento para implementação da taxa turística

A autarquia do Funchal aprovou esta quinta-feira a abertura do procedimento para a implementação da taxa turística. O vice-presidente da Câmara Municipal, Miguel Gouveia, tem a expectativa que esta medida entre em vigor em novembro de 2019.

Com a abertura deste procedimento inicia-se a “auscultação de todos os intervenientes neste processo” com vista à elaboração do regulamento que vai criar a taxa turística do Funchal, anunciou o autarca

Miguel Gouveia explicou que a taxa “visa garantir a sustentabilidade do destino turístico do Funchal” e “fomentar o investimento para manter o nível de qualidade das infraestruturas”.