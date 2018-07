Funchal abre candidaturas para apoio à aquisição de manuais escolares

A Câmara Municipal do Funchal vai atribuir, no ano letivo 2018/19, apoios para aquisição de manuais escolares aos alunos que frequentam o 1.º e o 2º Ciclos do Ensino Básico nas escolas públicas e privadas do concelho.

As candidaturas abriram na passada sexta-feira através da plataforma online do município e, em pouco mais de uma semana, já foram ultrapassadas as 500 submissões, segundo a autarquia.

Os interessados podem ainda se candidatar através do site oficial do município, onde está disponibilizada toda a informação necessária, em http://manuaisescolares.cm-funchal.pt