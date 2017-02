Governo manda investigar preços da luz

O secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, requereu à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) uma investigação aos preços da luz, depois de ter verificado que houve “um grande aumento”, segundo o que explicou na Assembleia da República. A notícia foi avançada pelo “Correio da Manhã” na edição desta sexta-feira e indica que a ERSE já está a analisar a evolução dos valores.

A ERSE está a verificar se existem motivos técnicos que justifiquem a alteração das tarifas, que no mercado regulado, por exemplo, subiram 1,2% para os consumidores domésticos a de 1 de janeiro, o que representa um aumento de 57 cêntimos numa fatura média mensal de 47 euros. Jorge Seguro Sanches adiantou ainda que pretende que a ERSE apresente “propostas de medidas que possam contrariar este efeito”, de acordo com o CM.

O aumento das tarifas da eletricidade, divulgado em meados de dezembro pela ERSE, resulta do impacto do serviço da dívida com custos “a um nível historicamente alto”, apesar da descida da taxa de juro, do diferencial de custo com a produção em regime especial – a produção hídrica e eólica foi superior ao esperado – e das rendas de concessão dos municípios nas Regiões Autónomas.

Em relação ao mercado livre, registaram-se em novembro mais 25 mil clientes, totalizando cerca de 4,72 milhões de consumidores, o que representa 77% do número total de clientes e 92% do consumo do país, de acordo com os dados apresentados pela mesma entidade a 11 de janeiro.

A totalidade dos grandes consumidores está praticamente toda no mercado livre, enquanto a percentagem de domésticos continua a aumentar, representando 81% do consumo total do segmento face aos 74% registados no mês homólogo de 2015.

O número de clientes do mercado regulado é de aproximadamente 1,42 milhões, sendo que existem no total seis milhões de clientes no país. No que diz respeito ao consumo, houve uma subida de 134 GWh comparativamente ao mês de Outubro (para 40 319 GWh), o que representa um crescimento de 2% face ao mês homólogo de 2015.

A EDP Comercial manteve a sua posição como principal operador no mercado livre, com uma quota de consumo nos 45,8% e de clientes nos 84,8%. A Endesa (25%) reforçou a sua liderança nos segmentos de grandes consumidores e de clientes industriais (29%), tendo aumentado as suas quotas em 0,9 pontos percentuais em novembro de 2016.