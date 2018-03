Fumo preto. Negociações entre UE e EUA continuam na próxima semana

A União Europeia continuará a debater com os Estados Unidos na próxima semana a isenção das tarifas que Donald Trump impõe às importações de aço e alumínio. A primeira reunião, que teve lugar este sábado, 10 de março, em Bruxelas não foi conclusiva, continuando as negociações, escreveu a Comissária europeia do Comércio, Cecilia Malmström na rede social Twitter após a reunião.

Malmström reuniu com o responsável pela pasta do Comércio externo dos EUA, EEUU, Robert Lighthizer, e com o ministro da Economia, Indústria e Comércio do Japão, Hiroshige Seiko, país que também pede aos note-americanos uma exceção.

Esta manhã, aos microfones da rádio Deutschlandfunk, a ministra alemã da Economia alemã, Brigitte Zypries lembrou que até agora nenhuma tarifa está ainda em vigor e que o tempo é diplomacia.