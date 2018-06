Fraunhofer Portugal cria plataforma que permite ensinar crianças a programar

Uma equipa de investigadores do centro de investigação Fraunhofer Portugal AICOS (FhP-AICOS) criou uma plataforma destinada a promover a educação tecnológica de crianças e jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos, em contextos com poucos recursos tecnológicos. A solução nasceu durante a maratona de programação tecnológica Hack for Good, promovida pela Fundação Calouste Gulbenkian, que se realizou entre os dias 5 e 6 de maio, no Palácio dos Correios, no Porto.

Chama-se LitMaker. É um kit de “faça você mesmo” composto por uma aplicação para smartphones e um conjunto de sensores sem fios e de baixo custo que tem como objetivo “aliar a criatividade ao pensamento lógico, promover o sentido de causa e consequência e a curiosidade pelas ciências da computação desde tenra idade”.

A ideia surgiu após o contacto com parceiros africanos no âmbito do trabalho realizado no FhP-AICOS, onde a equipa constatou uma desproporcionalidade entre o número de crianças e os recursos tecnológicos (in)disponíveis nas escolas.