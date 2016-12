Fisco aperta controlo a famílias mais ricas

Os contribuintes singulares com rendimentos ou património mais altos vão começar a ser fiscalizados pela Unidade de Grandes Contribuintes a partir do início do ano. A unidade da Autoridade Tributária era já responsável pelas grandes empresas, mas agora as regras aplicam-se também a pessoas ou famílias.

A medida de combate à fraude e evasão fiscal tinha sido decidia em abril e publicada em Diário da República no mês seguinte. No entanto, ainda não tinha sido decidido quem seria abrangido e passaria a ser acompanhado pela Unidade de Grandes Contribuintes.

De acordo com a TSF, o processo já está em andamento e vão ser fiscalizadas pessoas com rendimentos anuais acima dos 750 mil euros, contribuintes com património de valor superior a cinco milhões de euros e ainda pessoas que manifestem fortuna compatível com os rendimentos ou património em questão.

A mesma fonte oficial do Ministério das Finanças adianta que têm sido feitas “diligências para implementar a nova competência da Unidade”, mas “o início da atividade efetiva das equipas de trabalho vai ocorrer apenas em janeiro de 2017”.