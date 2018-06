Polícia Judiciária investiga fraude com transferências de dinheiro através da MB Way

A Polícia Judiciária investiga uma fraude com transferências de dinheiro através do serviço da SIBS, o MB Way, que terá ocorrido há cerca de 3 a 4 meses. O gang, composto por portugueses e brasileiros, fazia roubos através do MB Way, o que levou a SIBS a colaborar com as autoridades para ajudar ao rastreio dos movimentos financeiros. Não foi possível apurar o valor da fraude, mas terá sido significativa.

A SIBS confirma que colaborou com a Polícia Judiciária, como acontece regularmente, sempre que “o nosso know how e acesso à informação relevante pode ser importante para a investigação de processos”. Fonte oficial da SIBS realça que se tratou “de uma atividade de cariz criminoso, e que não está relacionada com o serviço em si que é efectivamente muito seguro e totalmente fiável”.

A MB WAY é uma solução criada pela SIBS e é a primeira solução interbancária que permite fazer compras, levantamentos à distância e transferências imediatas através do smartphone ou tablet.