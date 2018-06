Frank Carlucci. Antigo embaixador dos EUA em Portugal morre aos 87 anos

Frank Carlucci, antigo embaixador dos Estados Unidos da América (EUA) em Portugal, faleceu este domingo, dia 3 de junho. O político norte-americano morreu em sua casa em McLean, no estado de Virgínia, aos 87 anos. De acordo com o jornal “The Washington Post” (WP), que cita uma familiar próxima do diplomata, a causa da sua morte foi doença prolongada (Parkinson).

Frank Carlucci nasceu a 19 de outubro de 1930 na cidade de Scranton, pertencente ao estado da Pensilvânia, e foi o 16º secretário de Defesa dos Estados Unidos da América durante a administração de Ronald Reagan, de 23 de novembro de 1987 a 20 de janeiro de 1989. Em Lisboa, o republicano exerceu funções de embaixador entre 9 de dezembro de 1974 e 5 de fevereiro de 1978, após ter sido nomeado pelo antigo governante dos EUA Gerard Ford para suceder a Stuart Nash Scott.

O mesmo diário lembra que Frank esteve em Portugal no período da Revolução dos Cravos e que foi através da sua persistência perante as altas patentes norte-americanas que o país não assistiu ao corte nos programas de assistência dos EUA e ao isolamento na Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO). “Em 1974, quando os militares portugueses derrubaram a ditadura de direita em Lisboa, o então secretário de Estado [Henry] Kissinger demitiu o embaixador e enviou Carlucci para impedir que Portugal se tornasse o primeiro país da Europa Ocidental a tornar-se comunista”, explica o WP.