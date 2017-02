François Fillon à beira do abismo

O candidato de Os Republicanos às eleições presidenciais francesas, François Fillon, está cada vez mais acossado pelos seus rivais e são já inúmeros os pedidos de que desista da corrida ao Eliseu. Fillon, acusado de ter favorecido a família durante o tempo em que foi deputado no seu país, acabou por assumir que o fez, mas nem o pedido de desculpa nem a promessa de que não desistiria foram suficientes para calar os seus detractores.

Noutras circunstâncias, talvez Fillon não tivesse de enfrentar a fúria implacável dos seus adversários, mas as sondagens eleitorais estão aí para desfazer o pouco solo consistente que ainda tinha por baixo dos pés. Com a Frente Nacional de Marine Le Pen instalada na primeira posição e a ‘gozar’ com o espectáculo, Fillon viu-se ultrapassado pelo candidato independente Emmanuel Macron – que foi ministro de Manuel Valls – e cada vez mais acossado pelo candidato socialista Benoît Hamon.

Mas o pior não é terceiro lugar nas sondagens. É que os analistas – e a esquerda mais radical, que em parte apoia o ‘repetente’ Jean-Luc Mélenchon – consideram que, no actual quadro eleitoral, uma eventual passagem de Fillon à segunda volta poderia acabar mesmo por colocar Le Pen no Eliseu, dada a possível recusa dos partidos à esquerda do PS em comparecerem nas urnas para escolherem entre dois candidatos que recusam liminarmente.