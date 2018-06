Francisco Cary quer fechar a venda do Banco Caixa Geral em Espanha no mês de julho

Em entrevista ao jornal espanhol Expansión, na versão em papel, desta sexta-feira, Francisco Cary, presidente executivo da filial espanhola do Grupo CGD, disse que se não fosse uma imposição da Comissão Europeia, no âmbito do plano de recapitalização aprovado no fim de 2016, não estariam a vender o Banco Caixa Geral em Espanha. Isto porque o banco espanhol da Caixa é rentável desde 2014, e nos últimos anos focou-se nas PME com negócios em Portugal ou em países de África em que a CGD está presente.

Ao contrário do que acontece com a sucursal da CGD em Espanha que se vai manter e que, segundo Francisco Cary ficou com os ativos problemáticos do grupo Caixa em Espanha.

Por causa de ser um banco rentável “agora é mais fácil vender o Banco Caixa Geral”, diz Francisco Cary.