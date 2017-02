Papa Francisco admite corrupção no Vaticano

Na conversa com os religiosos, da qual o diário “Corriere della Sera” publica esta quinta-feira uma pequena parte, o Papa fala também do uso do cilício, instrumento que causa dor e que é usado para penitência, sem rejeitar o seu uso. “Quando entrei como noviço para os jesuítas, deram-me o cilício. Está bem, mas atenção: não tem de me ajudar a mostrar que sou bom e forte. O verdadeiro ascetismo tem de tornar-me mais livre”, disse.

Neste encontro com os religiosos, ocorrido no passado dia 25 de novembro, Francisco explicou que nas congregações gerais prévias ao conclave “falava-se de reformas”. “Todas as queriam. Há corrupção no Vaticano. Mas eu vivo em paz”, admitiu.

“Não tomo tranquilizantes”, gracejou Francisco, que assegurou que em Buenos Aires era “mais ansioso”, mas que depois de ser escolhido sentiu uma paz interior que ainda hoje o acompanha.