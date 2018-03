França pode vender 15% da Renault à Nissan

A construtora automobilística japonesa Nissan mantém conversações para adquirir uma ‘fatia’ considerável dos 15% que o estado francês possui na Renalt, de acordo com informação avançada pela agência Reuters. Este acordo ainda não está fechado e terá ainda que superar as hesitações políticas que podem surgir em França face à possibilidade do estado francês perder protagonismo numa das marcas francesas mais reconhecidas internacionalmente.

O porta-voz da Renault-Nissan, Jonathan Adashek, afirmou que “qualquer discussão” sobre esta operação “é pura especulação”, e que a aliança automobilística “não tem plano para mudar a proporção da participação cruzada das suas empresas-membro”.

Esta medida aprofundaria o plano do CEO da Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, que anunciou no início do mês um “plano de convergência” que se irá concretizar no primeiro dia de abril, que incluirá uma nova estrutura organizativa.