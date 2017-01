“Em França, os estrangeiros têm deveres antes de reclamar direitos”, declara François Fillon

O candidato François Fillon afirmou hoje em discurso a sua intenção de reduzir a imigração ao mínimo, se for eleito.

“Quero reduzir a imigração ao mínimo possível, organizando-a por quotas, em função das nossas necessidades económicas e da nossa capacidade de integração. E a todos aqueles que decidirmos receber, quero que lhes digamos, com rigor e transparência, o que esperamos deles: que exerçam um trabalho, que aprendam a nossa língua e que respeitem as nossas regras comuns.”

O candidato da direita dá enfoque à segurança e ao combate ao islamismo radical na sua campanha, discursando sobre esses temas hoje, dia da segunda volta das primárias da esquerda francesa.

“Na República francesa, os estrangeiros têm deveres antes de reclamar direitos. É uma questão de união nacional. Mas é também uma questão de respeito pois, quando entramos na casa de uma pessoa não lhe impomos as nossas regras”, declarou François.

O nacionalista salienta que “França é livre” e deve combater o totalitarismo islâmico com todos os países voluntários.

Os EUA são também mencionados no discurso, declarando o conservador a necessidade do país ser livre para “dizer não aos Estados Unidos, quando querem impor as suas leis às nossas empresas, passando por cima do direito internacional”.