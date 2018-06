França oferece acolhimento aos migrantes do “Aquarius” barrados na Itália

A embarcação “Aquarius” com 629 migrantes resgatados no Mar Mediterrâneo está a caminho de Valência, Espanha, depois de ter sido barrada pelas autoridades italianas. Deverá chegar ao seu novo destino na manhã de domingo. E uma parte dos migrantes poderá vir a ser acolhida em França.

De acordo com o jornal “El País”, o presidente francês, Emmanuel Macron, entrou em contacto com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e disponibilizou-se para receber os migrantes que quiserem ir para França, entre os 629 que estão a bordo do “Aquarius”. A cooperação entre França e Espanha nesta matéria tem vindo a intensificar-se nos últimos dias, com contactos ao mais alto nível, salienta o mesmo jornal.