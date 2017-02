França: Nicolas Sarkozy julgado por financiamento ilegal de campanha

O ex-presidente francês, Nicolas Sarkozy, vai a ser julgado pelo alegado financiamento ilegal da campanha eleitoral para as presidenciais de 2012. Nicolas Sarkozy é acusado de ter ultrapassado o teto máximo estipulado por lei de 22,5 milhões de euros para gastos com a campanha eleitoral.

A imprensa francesa, citando fontes judiciais, avança que o dinheiro era ocultado através de faturação falsa de uma empresa de relações públicas chamada Bygmalion. Em vez de aparecerem como gastos com campanha, eram indicados como gastos do partido do candidato, Os Republicanos.

Há mais 13 envolvidos no caso, que já é conhecido na imprensa como ‘caso Bygmalion’.