França: Le Pen ultrapassa Macron nas sondagens pós-debate

A primeira sondagem pós-debate de hoje levou a candidata da Frente Nacional, Marine Le Pen, à liderança, ultrapassando Macron na corrida às eleições presidenciais em França.

Macron surge dois pontos percentuais abaixo de Le Pen, que contabiliza 26% das intenções de voto numa primeira volta. Fillon regista 20% das intenções de voto, situando-se em terceiro lugar na corrida.

Recorde-se que nos últimos dias, o candidato centrista surgiu sempre na frente dos inquéritos diários contra Le Pen e, mesmo na última sondagem da Opinionway, tanto o candidato Macron como Fillon parecem capazes de derrotar a candidata da Frente Nacional.

Economia, criação de emprego, segurança nacional e o modelo social do país foram os temas mais discutidos no debate de ontem, que contou com a participação dos 11 candidatos.

Macron disse a Le Pen, afirmando que “nacionalismo é guerra. Eu sei disso. Eu venho de uma região [Somme, campo de batalha da I Grande Guerra] que está cheia de sepulturas,” revela a agência Lusa citada pelos meios de comunicação. A candidata Le Pen defendeu-se das acusações de que foi alvo durante o debate dizendo que “o que estão a propor é uma saída brutal mas não podem dizer que a minha saída não é clara. (…) Quero que os franceses decidam. Vai haver uma negociação e qualquer que seja o resultado o povo terá a sua palavra”.