França e Espanha defendem centros de desembarque para migrantes “em solo europeu”

A França e a Espanha vão propor aos parceiros europeus a criação de centros de desembarque “em solo europeu”, onde a situação dos migrantes será analisada e se fará a repartição pelos vários países da União Europeia (UE).

“Necessitamos de um caminho claro de solidariedade”, declarou o Presidente francês, Emmanuel Macron, no final de um almoço no Palácio do Eliseu com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez.

Macron explicou que a proposta, já abordada com a chanceler alemã, Angela Merkel, consiste em criar “centros fechados (…) com meios europeus que permitam (…) uma solidariedade financeira imediata, uma instrução rápida dos dossiers, uma solidariedade europeia para que cada país se encarregue de modo organizado das pessoas que têm direito a asilo”.