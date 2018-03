FPF lança 50 desafios matemáticos em livro

A Federação Portuguesa de Futebol promoveu, na Cidade do Futebol, o lançamento do livro “Contas de Cabeça”. A obra é composta por cinquenta enigmas matemáticos, todos relacionados com futebol, e resulta de uma parceria entre a FPF e a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM).

A iniciativa contou com a participação do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, dos autores do livro, Cristina Silva e Hélder Pinto, e dos Campeões Europeus de Futsal André Sousa e Pedro Cary.

O livro “Contas de Cabeça – 50 Desafios Matemáticos de Futebol” faz parte da coleção multidisciplinar “Livros FPF”, na qual poderá figurar qualquer estilo de publicação literária ou científica, desde que apresente como denominador comum a modalidade mais popular do Mundo, o futebol, esclarece a FPF em comunicado.