FPF e Altice levam 10 mil adeptos de 200 municípios ao último jogo de preparação de Portugal

Quase 200 municípios portugueses e 10 mil adeptos aderiram à campanha da Federação Portuguesa de Futebol e da Altice Portugal, denominada “Portugal numa bancada”, para assistirem ao vivo o jogo amigável entre Portugal e Argélia – o último jogo da fase de preparação –, que se realiza esta quinta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Em comunicado, a operadora explica que o objetivo desta iniciativa passa por envolver Portugal no apoio à seleção nacional. Todos os municípios do país foram contatados e cada um deles recebeu 50 bilhetes para o encontro.

Além dos adeptos das quase duas centenas de municípios que estarão presentes, a empresa vai levar também ao jogo “50 alunos do Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide, jovens da Equipa Desporto Escolar de Surf de Sines, crianças da Fundação Johnson”, numa ação enquadrada por uma cordo estabelecido com o Ministério da Educação para o desporto escolar.

Sétima participação num mundial

Portugal vai ter na Rússia a sua sétima participação no campeonato do Mundo de Futebol, a quinta consecutiva. Está integrado no Grupo B, com Espanha, Marrocos e Irão, e é uma das seleções favoritas para assegurar a passagem à fase seguinte.

A primeira jornada disputa-se a 15 de junho, em Sochi, onde Portugal defronta a Espanha, num encontro entre os dois favoritos do grupo. A 20 deste mês, em Moscovo, joga com Marros; a 25 joga com o Irão, de Carlos Queiroz, em Saransk.

A Altice é um dos patrocinadores oficias da seleção portuguesa de futebol.