Fosun, Sonangol e EDP alinhados no BCP

Três acionistas do BCP, a Fosun (25,16%), a Sonangol (cerca de 19%) e a EDP (2,11%), escreveram esta semana uma carta conjunta aos administradores do banco, a anunciar que estabeleceram contactos com vista à apresentação de uma lista conjunta para os órgãos sociais, na próxima assembleia geral, que terá lugar em maio, apurou o Jornal Económico.

“Sem prejuízo da autonomia da decisão de cada um [dos três] acionistas, estamos disponíveis para subscrever uma lista conjunta para os órgãos sociais no novo mandado”, disseram os acionistas aos administradores. Na mesma carta, agradecem o contributo do atual conselho de administração deu para o sucesso do banco. “A iniciativa foi muito bem recebida pelos administradores do BCP”, disse fonte próxima do processo.

