Fosun reforça para 27% do BCP

O Banco Comercial Português informou o mercado que o seu maior acionista, a Fosun, reforçou a participação para 27,06%.

“Na sequência da publicação dos Resultados Anuais de 2017 do Grupo Fosun, hoje efetuada, a Chiado (Luxembourg) , sociedade detida pela Fosun International Holdings, detinha, à data de 31 de dezembro de 2017, uma participação de 27,06% do capital social do BCP, correspondente a 4.089.789.779 ações”, lê-se no comunicado.

A Fosun tinha oficialmente 25,16% do BCP.