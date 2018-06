Fórum para a Competitividade alerta para queda de produtividade numa economia em abrandamento

Com o emprego a subir 3,2% no 1º trimestre, o PIB deveria estar a subir a 4,5% e não a 2,1%, com a produtividade a cair ainda mais do que no trimestre precedente, é a principal conclusão do Fórum para a Competitividade na sua nota de maio.

“No 1º trimestre, o PIB de Portugal desacelerou de 2,4% para 2,1%, como esperado, mas com perspectivas de novos abrandamentos, pelo que actualizamos a nossa estimativa para entre 2,0% e 2,3% para o conjunto do ano. Um dos aspectos mais negativos desta evolução é que se registou de novo uma queda da produtividade”, dizem os economistas do Fórum da Competitividade.

Neste mesmo período, a taxa de desemprego caiu para 7,9%, o valor mais baixo desde o 1º trimestre de 2009, enquanto o emprego cresceu 3,2%. Com o emprego a crescer a 3,2%, o PIB deveria estar a crescer a 4,5% e não a 2,1%, porque a produtividade deveria estar a crescer.