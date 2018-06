Fórum do BCE volta a Sintra na próxima semana

O Banco Central Europeu (BCE) volta a reunir em Sintra, na próxima semana, dezenas de personalidades do mundo da política económica e monetária para debater a fixação de preços e de salários nas economias desenvolvidas.

Dedicado à ”Fixação de Preços e de Salários nas Economias Desenvolvidas”, o Fórum do BCE deste ano, que será o quarto a realizar-se em Sintra, acontece quando a recuperação económica e da inflação da zona euro levaram a instituição monetária a marcar uma data para o programa de compra de ativos.

Na quinta-feira, o BCE reviu em alta a estimativa de inflação para o conjunto deste ano, de 1,5% para 1,7%, um indicador que se aproxima do objetivo de médio prazo da instituição monetária, de uma inflação próxima, mas abaixo, de 2%. Por outro lado, a instituição monetária reviu em baixa o crescimento da economia da zona euro de 2,4% para 2,1%, números que o BCE considera serem, ainda assim, fortes.

Com estes dados, o BCE anunciou que vai reduzir o programa de compra de ativos (principalmente dívida pública) para 15 mil milhões de euros mensais entre a partir de outubro, terminando as aquisições de dívida no fim do ano. No entanto, o BCE vai manter as taxas de juro diretoras nos níveis atuais pelo menos até o verão de 2019.

É neste contexto que, na segunda-feira, o presidente do BCE, Mario Draghi dará início aos trabalhos, com um jantar de boas-vindas às dezenas de economistas e responsáveis internacionais que participam no “ECB Forum on Central Banking”, em Sintra.