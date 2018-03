Fórum da Competitividade: “Mercados passaram a acreditar mais nas subidas de juro do Fed”

“A subida dos salários americanos, maior do que o esperado, poderá obrigar a Reserva Federal a subir as suas taxas de referência a um ritmo superior ao esperado pelo mercado, deprimindo o mercado accionista e dando força ao dólar”, disse o Fórum da Competitividade na sua nota de conjuntura de fevereiro.

“O relatório do emprego de janeiro dos EUA revelou uma taxa de desemprego estável nos 4,1% pelo quarto mês consecutivo, com várias outras variáveis também estáveis. A grande diferença, que provocou um choque nos mercados, foi a subida nos salários, de 2,9%, a maior desde Junho de 2009 e superior ao esperado pelos analistas”, escreve o economista Pedro Braz Teixeira.

Na sua nota de conjuntura de fevereiro a instituição liderada por Pedro Ferraz da Costa diz que “a ausência de resposta dos salários à sucessiva descida da taxa de desemprego

vinha causando alguma perplexidade, parcialmente explicada pelo facto de a taxa de participação (percentagem da população que integra a população activa) ter diminuído, na sequência da crise de 2008/2009, ou seja, muitas pessoas que ficaram desempregadas deixaram de procurar emprego e saíram das estatísticas de desemprego. Assim, as baixas taxas de desemprego não incluíam o elevado número de “desencorajados”, cujo número se foi reduzindo, devendo estar neste momento esgotado”, refere o economista do Fórum.

A nota de conjuntura descreve que “a subida dos salários indica, finalmente, a normalização da economia americana, quase dez anos após a crise, abrindo caminho para que a Reserva Federal suba as taxas de referência as três vezes que anunciou, mas em que os mercados financeiros não acreditavam. Por seu turno, uma subida mais intensa das taxas de juro de curto prazo americanas faz subir também as de longo prazo, deprime o mercado accionista e dá força ao dólar”.

Hoje a nota de conjuntura do Fórum da Competitividade chamava a atenção para o facto de no mês de Fevereiro, ter havido uma forte correcção do mercado acionista americano, que já não ocorria quase há dois anos e após uma forte subida em janeiro, mas pouco depois registou-se uma quase recuperação da queda. Na Europa, não houve um tão nítido regresso às cotações anteriores.