Fórum BCE: Draghi e Powell batem o pé sobre meta de inflação nos 2%

Mais ou menos foco na inflação? É uma das questões do momento entre bancos centrais. Numa altura em que vários críticos defendem que há uma “obsessão” pelo indicador, os responsáveis de política monetária da zona euro e dos EUA não deixaram dúvidas: a meta de inflação próxima de 2% é para manter e nem há discussões sobre o assunto.

“Quatro indivíduos que, em conjunto, têm provavelmente mais capacidade de mudar a fixação preços e salários nas economias desenvolvidas que qualquer outra pessoa, até mesmo talvez que Donald Trump”. Foi assim que Stephanie Flanders, da Bloomberg Economics, introduziu o painel de banqueiros centrais dos EUA, zona euro, Japão e Austrália, num debate que foi o ponto alto do Fórum BCE, que terminou esta quarta-feira, em Sintra.

Ao longo do debate, vários economistas e outros banqueiros questionaram se o mandato de estabilidade dos preços faria sentidos nos moldes atuais.

No caso do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco do Japão (BoJ), objetivo único, enquanto para a Reserva Federal norte-americana é um dos ramos do mandato duplo, a que acresce o pleno emprego. O do Banco da Austrália é triplo e foca-se ainda no bem-estar de todos os australianos.

Países pedem a Draghi que mude e Powell não tolera desvios

“Já fomos questionados várias vezes para mudar o objetivo de inflação”, afirmou o presidente do BCE, Mario Draghi, sublinhando que em 19 países da zona euro, há quem uma meta de inflação mais baixa e quem a deseja mais elevada.

“Há numerosas razões pelas quais não seria sensato rever o objetivo, mas a razão pela qual nunca o farias é simplesmente porque iria limitar a nossa posição política sem qualquer ganho. Não há qualquer razão para o fazer”, disse o italiano.

O homólogo norte-americano assinou por baixo e defendeu também que a Fed não pretende rever as metas, lembrando que após vários anos de resistência na subida dos preços nos EUA, há uma recuperação.

“Assistimos a anos e anos de baixa inflação e o principal risco ao longo deste anos é que a pressão das expetativas de inflação pudesse ter um contributo negativo numa altura em que esperávamos que as taxas de juro estivessem mesmo muito baixas e em que houvesse menos espaço de políticas para responder”, explicou Jerome Powell.

Powell foi ainda questionado sobre potenciais benefícios do caminho inverso, ou seja, de um disparo na inflação acima da meta. Esta é uma preocupação nos EUA especialmente devido aos preços dos combustíveis, mas o norte-americano rejeitou que o banco central esteja disponível para o permitir, dizendo que “esse não é o modelo” que segue.

Tal como o norte-americano e o italiano, também o japonês Haruhiko Kuroda reafirmou que o Banco do Japão continua também empenhado na meta de 2% de inflação, apesar de na última reunião de política monetária ter removido essa indicação das projeções. O país tem sofrido dificuldades de longo prazo em alcançar uma subida sustentável dos preços, estando abaixo de 1%.

Estabilidade de preços divide banqueiros centrais

As dificuldades encontradas pelo Japão, a par de outras economias desenvolvidas, têm sido argumento para as críticas em relação às metas seguidas pelos bancos centrais.

No mesmo painel, o Governador do Banco Central da Austrália, Philip Lowe, defendeu que os bancos centrais devem aceitar que a inflação a uma escala global continue “mais baixa do que gostaríamos durante algum tempo”. Reconheceu, no entanto, que dominar as expetativas “não é fácil”.

No dia anterior, também o presidente da Reserva Federal de St. Louis, nos EUA, tinha acusado os bancos centrais de estarem “obcecados” com a inflação.

“A ideia que os decisores políticos põem mais peso nos desvios da inflação durante o período pós-1995 poderá estar relacionada, em parte, com o quantitative easing e outras medidas de políticas não convencionais durante anos quando a inflação está abaixo da meta”, disse James Bullard.

O presidente da Fed de St. Louis considera que a política monetária tornou-se mais agressiva desde os anos 80 porque “os decisores políticos tornaram-se cada vez mais obcecados com desvios da inflação da meta”. Acrescentou considerar “improvável que os decisores de política monetária do G-7, de hoje, colham um sinal fiável para a política monetária com base numa estimativa de curva de Phillips empírica achatada. Têm de procurar noutro sítio”.