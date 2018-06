Formadores dos centros de emprego vão vestir-se de preto em protesto contra a precaridade

Os formadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) vão vestir-se de preto, a partir de agora e até sexta-feira, 15 de junho, em protesto contra as condições de trabalho e a escassez de vagas nos concursos de regularização dos precários do Estado. Em comunicado, a Associação Portuguesa de Formadores explica que as vestes escuras simbolizam “luto(a) pelo papel desvalorizado do formador”.

Do conjunto de 926 trabalhadores precários do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) que não tiveram ‘luz verde’ para concorrer, por parte da Comissão de Avaliação Bipartida (CAB), a maioria (749) diz respeito a formadores do IEFP.

Numa audição no Parlamento esta terça-feira, a presidente da CAB disse que seria “natural” que algumas situações viessem ainda a ser revistas, dado que houve casos em que o parecer não foi unânime. Laurinda Conceição Pereira adiantou que no caso dos formadores do IEFP, os requerimentos foram enviados num momento em que “ainda não havia a lei” que veio determinar que o tempo completo a considerar para a regularização destes trabalhadores corresponde a um horário de mil horas anuais, pelo que haverá casos em que a situação poderá ser revertida durante a fase do contraditório.