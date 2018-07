Formação para advogados especialistas em violência doméstica deve avançar em outubro

A formação especializada para advogados na área da violência doméstica e violência de género deverá avançar no próximo mês de outubro, disse ao Jornal Económico o bastonário da Ordem. A partir daí poder-se-á finalizar uma lista destes peritos em Portugal.

“Estamos a estudar o tratamento que iremos dar a isso. O trabalho vai ser feito, vamos tentar fazê-lo com a maior urgência porque se justifica e é uma matéria para a qual todos os profissionais que estão no terreno precisam de especialização própria. Não é só uma questão técnico-jurídica”, afirmou Guilherme Figueiredo ao semanário, acrescentando que é necessário fazer uma avaliação pluridisciplinar.

O protocolo para o lançamento de uma área concreta dedicada a este tema no sistema de informação interno da Ordem dos Advogados (OA) e para a criação desta listagem foi assinado no passado dia 6 de julho com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. O acordo entre as partes prevê que a OA promova a formação especializada em violência doméstica e de género a estes profissionais da advocacia, sendo que o objetivo passa por auxiliar a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica e melhorar o apoio jurídico às vítimas no país.