Ford investe forte no Canadá

Nos últimos seis meses, a Ford realizou investimentos de cerca de 833 milhões de euros no Canadá, incluindo um investimento de 485 milhões de euros nas suas linhas de produção. A empresa está a transformar as suas instalações de Windsor e a implementar um novo programa global de motores, cimentando o futuro desta estrutura nas operações globais da marca no que respeita a grupos propulsores.

Para a expansão da sua atividade de investigação e desenvolvimento naquele país foi destinado um investimento adicional de cerca de 347 milhões de euros, com o intuito de potenciar a área da conectividade, graças à contratação adicional de 400 engenheiros de software e hardware e aos planos para implementar um novo Centro de Investigação e Desenvolvimento em Otava.

Os novos 400 engenheiros, dos quais cerca de 300 ficarão a trabalhar no Canadá, mais do que duplicam a equipa de engenharia de conectividade móvel da Ford, o que lhe permitirá acelerar o ritmo da inovação e expandir serviços, alavancando o ecossistema dos veículos conectados.