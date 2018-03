Forças Armadas querem maior interação com a sociedade civil madeirense

Ninguém fica indiferente ao aparato causado pela ‘Exposição de Meios e Recursos de Proteção Civil’, na Praça do Povo. A curiosidade dos transeuntes é muita, assim como a das 1500 crianças que visitaram, esta sexta-feira, o recinto.

A mostra tem por objetivo mostrar à população madeirense os meios que a Proteção Civil tem ao seu dispor na Região. A ideia é reforçar a interção dos meios das Forças Armadas com os cidadãos e os órgãos regionais da Proteção Civil, conforme explicou esta manhã o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA).

António Ribeiro diz que os dispositivos das Forças Armadas na Região são os adequados às necessidades do arquipélago e avança estar em preparação, com o apoio do Governo Regional, o lançamento de campanhas de divulgação para fomentar maior proximidades com os cidadãos.