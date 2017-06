Forças Armadas não fazem reivindicações cumprem a sua missão

Depois das comemorações do Dia de Portugal, que decorreram no Porto, o ministro respondeu aos jornalistas sobre a questão das reivindicações das Forças Armadas (FA), assegurando que “as Forças Armadas têm necessidades, como todos temos, e são correspondidas dentro dos recursos orçamentais”.

Augusto Santos Silva sublinhou ainda que as FA cumprem “sempre a sua missão” e “fazem-no sempre com exemplaridade, galhardia e sentido de dedicação”.

De acordo com a Lusa, na quarta-feira, o secretário de Estado da Defesa, Marcos Perestrello foi questionado numa audição parlamentar sobre as consequências das cativações orçamentais na operação dos ramos, sobretudo na Força Aérea e na Marinha, tendo respondido que, “até hoje, não foi posta em causa nenhuma componente essencial do serviço que as Forças Armadas portuguesas prestam aos portugueses”.