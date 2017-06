Força Aérea: Sair da base do Montijo vai custar 372 milhões de euros

A Força Aérea Portuguesa realizou um estudo sobre o efeito da construção de um aeroporto complementar à Portela na base militar do Montijo e, de acordo com a informação que fontes deram à Lusa, a operação terá um custo de 73 milhões de euros com a reativação de Tancos. Além disso, o trabalho calcula que sejam movimentados 31 milhões de euros com a transferência de parte da operação para a base de Sintra e mais cinco milhões de euros para a base de Beja.

A estimativa inclui também uma despesa de 20 milhões de euros para a desativação do dispositivo na base nº 6, no Montijo, incluindo 6,5 milhões de euros para obras de estruturas da NATO ali sediadas. O estudo, que foi entregue ao Governo no final de abril e discutido esta quarta-feira estima ainda uma despesa de 242 milhões de euros para a deslocalização do Campo de Tiro de Alcochete, somando no total 372 milhões de euros.

Quanto à Marinha, o mesmo documento estipula que precisará de 14 milhões de euros para deslocalizar os helicópteros da base do Montijo e que o Exército precisará de 7,7 milhões de euros para retirar o efetivo. A Força Aérea Portuguesa considera ainda previsível que a construção de um aeroporto civil complementar ao da Portela implique um rápido aumento do tráfego aéreo, tornando inviável manter a operação no Montijo tal como está a partir de 2023-2024, segundo as mesmas fontes.