Foram expulsos 354 imigrantes ilegais de Portugal em 2017

Portugal expulsou 354 imigrantes ilegais em 2017, de acordo com os dados do Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo (RIFA) realizado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) divulgados na edição de quarta-feira do “Jornal de Notícias” (JN), foram instaurados 888 processos de afastamento (mais 6% que em 2016), com as 354 expulsões a resultarem em menos 5,6% do que ano anterior.

Destas 354 expulsões, 187 foram decretadas quando a pessoa se recusou a sair de Portugal, sendo alvo de uma expulsão administrativa, 38 aceitaram sair tendo sido levadas até à fronteira e 129 receberam ordem de saída devido a uma pena acessória, o que na prática significa que foram condenados em tribunal por um crime violento, ou grave e para além da pena de prisão, ou multa, foram expulsos do país.

Em 2016 os dados do RIFA revelaram que foram instaurados 11.080 processos de contraordenação por permanência ilegal no território português, dos quais 5.535 por falta de renovação de autorização de residência e 2.798 por não terem a declaração de entrada no país.