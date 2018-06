“Fontes de energia renováveis têm de ser a opção”, assegura secretária do Ambiente

Durante a sua intervenção no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente Susana Prada, que tutela na Região esta área, assegurou que as fontes de energia renováveis não podem ser apenas uma opção têm de ser a opção para dar resposta às alterações climáticas.

Foi deixado o alerta pela secretária regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, Susana Prada, relativamente às consequências das alterações climáticas que se traduzem actualmente por exemplo em tufões, incêndios descontrolados, ilhas de lixo. A governante apela por isso à alteração do paradigma de desenvolvimento das sociedades.

“O consumo, tem de ser sustentado e sustentável. Temos que fazer opções”, afirmou. Tendo isto presente Susana Prada destacou que as necessidades do mundo têm que ter outras origens ressalvando que as fontes de energia renováveis “não podem ser apenas uma opção” mas que “têm que ser a opção”.