Foi multado? Saiba como reclamar

Sabia que se cometer uma infração de trânsito pode reclamar? E que, se a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) lhe der razão, pode reaver o montante da coima que lhe foi imposta? Se não sabia, vai ficar a saber.

Pois é, cometeu uma infração a guiar. E agora? A lei até é simpática porque não exige que efetue o pagamento de imediato – mas tem de o fazer até 15 depois de ter sido multado. Mas, se pagar a multa, perde a possibilidade de reaver o seu dinheiro.

Em vez de pagar a multa, no imediato ou nos 15 dias seguintes à multa, opte for fazer um depósito no prazo de 48 horas. Quem o diz é a DECO. Uma vez feito o depósito, poderá contestar a infração e apresentar a sua defesa, mediante envio de carta registada para a ANSR, no prazo de 15 dias úteis depois de fazer o depósito.