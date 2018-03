FNAC lança serviço Click & Collect

Este novo serviço Click & Collect, permite comprar on-line e levantar a encomenda em apenas uma hora nas lojas FNAC.

“Todos os anos a FNAC investe cerca de meio milhão de euros para melhorar as suas funcionalidades omnicanal”, diz a cadeia de retalho em comunicado.

“Este novo serviço deverá representar 30% das encomendas feitas on-line”, adianta a empresa.

“Este é o serviço mais rápido e gratuito do mercado português nas compras on line e está disponível desde o dia 15 de março para as lojas da Grande Lisboa e do Grande Porto, e a partir de 2 de Abril para todas as restantes lojas”, segundo a cadeia de lojas de retalho de cultura e artigos electrónicos.

A empresa que tem sede em França, e que está em Portugal desde 1998, data da abertura da primeira loja FNAC no nosso país, lembra que desde 2016 que foi dada a possibilidade de levantamento das encomendas gratuitamente nas lojas da Fnac espalhadas pelo Pais, na manhã do dia seguinte, sendo que nas Lojas do Saldanha e Amoreiras é possível fazê-lo no próprio dia.

“Continuámos os desenvolvimentos necessários para encurtar ainda mais o tempo de entrega que passa agora a apenas 60 minutos”, anuncia a empresa.