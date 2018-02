Bancos vão ter de fazer mais aumentos de capital para limpar malparado, prevê FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) no seu sexto relatório pós-Programa de Ajustamento traça um cenário da banca portuguesa em franca melhoria, mas ainda com deficiências.

Destaca-se o alerta de que, dado a elevada dimensão do legado de NPLs – créditos improdutivos (vulgo malparado) – e dada a almofada de capital disponível nos bancos, “podem ser necessários aumentos de capital adicionais para novos write-offs (imparidade a 100%) de créditos [em incumprimento]”, avança a instituição liderada por Christine Lagarde.

O Fundo, no relatório da 6.ª Avaliação Pós-Programa, feito no final do ano passado, reconhece que os bancos fizeram progressos adicionais na melhoria dos seus balanços. “Em 2017, os principais bancos portugueses finalizaram os seus aumentos de capital. O que, juntamente com uma redução nos ativos ponderados pelo risco, resultaram em rácios de adequação de capital mais elevados, com o rácio CET1 a aumentar 2,1 pontos percentuais desde o final de 2016, até aos 13,5% (médios) em setembro de 2017”, diz o Fundo.

O FMI reconhece também que, “o ainda alto, rácio de crédito improdutivo (NPL), vulgo crédito malparado, caiu 2,6 pontos percentuais para 14,6% do total de empréstimos até setembro de 2017”. Queda essa impulsionada por write-offs (imparidade a 100%) e vendas de carteiras de crédito. Ao mesmo tempo que o rácio de cobertura de provisões melhorou apenas marginalmente para 47%.

A instituição internacional vê aqui ainda um grande desafio para Portugal.

Os bancos portugueses continuam a enfrentar desafios significativos para se lidarem com o elevado stock de crédito malparado (NPLs), diz o FMI que reconhece a estratégia abrangente de redução de NPL que está em execução.

“Os elevados NPLs continuam a restringir os lucros dos bancos, a limitar a geração de capital e a capacidade de dar crédito à economia”, diz o relatório.

“No entanto, de acordo com a orientação do BCE, os bancos planificaram a redução de NPLs”, diz o FMI. Estes planos calendarizados, incluem metas operacionais específicas por classe de ativos e por horizonte temporal e estão sujeitas à monitorização dos supervisores, diz relatório que dá aqui o exemplo da Caixa Geral de Depósitos, o maior banco português, que estabeleceu uma meta de redução da exposição ao crédito malparado de 16% em 2016 para 8% até 2020 no seu Plano Estratégico 2020. O Fundo reconhece que a Caixa já reduziu o rácio de NPL para 10,1% em setembro de 2017, ajudado pela recapitalização concluída em março de 2017.

“Além disso, três bancos com elevados rácios de NPL e com uma elevada exposiçãode crédito a a empresas não financeiras, lançaram uma plataforma conjunta para agilizar a reestruturação de crédito a empresas viáveis”, diz o FMI referindo-se à plataforma que une a CGD, o Novo banco e o BCP e que funciona nas instalações da Caixa.

O relatório faz ainda referência ao Programa Capitalizar que tem por objetivo a capitalização das pequenas e médias Empresas (PME), a promoção de estruturas financeiras nas empresas mais equilibradas, a redução dos passivos das empresas economicamente viáveis, bem como a melhoria das condições de acesso ao financiamento por parte das micro e PME.

“Finalmente, o programa Capitalizar procura facilitar a reestruturação e o financiamento das empresas”, lê-se no relatório.

O FMI diz que a implementação vigorosa de uma estratégia de redução dos NPL teria um efeito benéfico na estabilidade financeira e no crescimento económico. E por isso apela a que os supervisores continuem a garantir que os planos dos bancos sejam credíveis e que ao mesmo tempo estejam preparados para ativar medidas de supervisão em caso de desvios aos planos.

“Finalmente, fortalecer a governance corporativa dos bancos, incluindo o papel da gestão de risco e dos comités de auditoria, também reduziria a incerteza associada à avaliação e tratamento dos NPLs e aos critérios de concessão de créditos futuros”, diz o Fundo.

Os bancos regressaram à rentabilidade em 2017, mas manter uma rentabilidade positiva, forte e sustentada será um desafio no futuro, diz o relatório. A receita líquida de juros (margem), a principal fonte de lucros dos bancos portugueses, está a estabilizar, à medida que as famílias estão a refinanciar as suas hipotecas, porque os spreads das taxas variáveis ​​estão em declínio desde há dois anos; e à medida que as taxas de depósito se estão a aproximar de zero. As margens comerciais dos novos empréstimos estão a reduzir-se devido à maior concorrência bancária.

A introdução das normas contabilísticas da IFRS 9 em 2018 e a emissão de instrumentos MREL (dívida bail-inável) representarão desafios adicionais para a rentabilidade bancária, alerta o FMI. “Assim como a concorrência emergente de novas empresas especializadas em serviços financeiros digitais (Fintech) com a entrada em vigor em 2018 da Diretiva de Serviços de Pagamento. Um dos propósitos desta directiva europeia é aumentar a concorrência de sociedades não bancos de serviços financeiros, que não estão sujeitos aos mesmos requisitos prudenciais e regulamentares dos bancos.

O FMI reconhece ainda, na sua análise, que os bancos portugueses reduziram a sua dependência do financiamento do mercado monetário interbancário e reduziram ainda o recurso ao BCE à medida que a liquidez melhorou (referindo-se aos rácios de transformação de depósitos em crédito) e também à medida que “retornou a uma rentabilidade positiva depois de registarem prejuízos em 2016”.

Empresas têm vindo a reduzir o endividamento mas estão longe do ideal

“O progresso na redução da dívida do setor corporativo tem sido significativo, mas longe de ser suficiente” aponta ao FMI.

Embora o stock de dívida corporativa não financeira (incluindo créditos comerciais e adiantamentos de tesouraria) “caiu do seu pico de 2012 que era de 127,9% do PIB para 102,4% do PIB em setembro de 2017, mas permanece alto”, lê-se no documento.

“Além disso, o processo de desalavancagem parece ser moderado, particularmente nos setores de construção e utilities e entre as holdings não financeiras. Esta desaceleração, no entanto, foi acompanhada por uma mudança na composição da dívida por tipo de credores, com uma pequena queda nos empréstimos bancários coincidindo com um aumento nos empréstimos concedidos por não residentes”, lembra o FMI. Também se verificou uma mudança gradual no financiamento das empresas não financeiras. A dívida está gradualmente a dar lugar ao capital. A capitalização das empresas (mais capital e menos dívida) particularmente para as PME é referida no relatório.

“No entanto são necessárias mais reformas ao nível do corporate governance para encorajar os proprietários das empresas a reter mais lucros e a injetar capital novo nas suas empresas”, diz o FMI.

O FMI defende políticas para facilitar as reestruturações das empresas, o que considera ser essencial para acelerar a desalavancagem das empresas não financeiras. “Medidas para acelerar a execução de dívidas e a melhoria dos quadros de insolvência devem ser tomadas pelas autoridades ao abrigo do Programa Capitalizar para agilizar a recuperação de empresas viáveis que estão em dificuldades financeiras. Esses processos vão ajudar as empresas viáveis ​​ a procurar uma reestruturação da dívida mais cedo”, diz o FMI.

Os dados do sistema judicial indicam que a celeridade dos processo judiciais está a aumentar e que a taxa de liquidação de empresas superou consistentemente os 100 por cento dos novos casos (entre o segundo trimestre de 2012 e o mesmo trimestre de 2017).

“Além disso, várias mudanças no quadro de insolvência e execução de dívidas está em estudo para agilizar os processos, fortalecer os direitos dos credores e dar apoio à reestruturação da dívida. Estes incluem trocas de dívida por capital próprio e a transferência de carteiras de NPL completas, e o estabelecendo da atividade de mediadores para recuperação de crédito para auxiliar os devedores, e ainda um quadro legal adicional de reestruturações de dívida extrajudiciais. Para melhor orientar a agenda de reformas, o governo deveria encomendar um levantamento aprofundado das partes interessadas sobre a eficiência do sistema judicial nas áreas da insolvência e da execução da dívida”, defende o FMI.

Imobiliário

“É necessário monitorizar de perto os crescentes riscos do mercado imobiliário”, diz o FMI. Pois “embora o crescimento recente dos preços da habitação não tenha sido impulsionado pelo ciclo do crédito, as autoridades macroprudenciais devem permanecer vigilantes e estarem prontas para tomar medidas macroprudenciais adicionais, se necessário, para evitar a acumulação de desequilíbrios e fortalecer a resiliência dos bancos e dos clientes. A este respeito, os esforços para ampliar a cobertura dos créditos, melhorar a qualidade dos dados imobiliários e fortalecer as ferramentas analíticas precisam de ser intensificados”, diz o relatório.

Os preços imobiliários residenciais aumentaram cerca de 20% em termos reais desde 2013, em comparação com 7% na área do euro, atingindo o nível de 2009.

“Embora o aumento possa ser parcialmente justificado pelas compras de habitações por não residentes, uma parcela crescente das compras de habitação é financiada por empréstimos bancários (45% no segundo trimestre de 2017). Tendo em conta estes desenvolvimentos e o contexto macrofinanceiro mais amplo, o Banco de Portugal anunciou recentemente a introdução de medidas macroprudenciais em base de recomendação”, diz o documento.

“Há razões cíclicas e estruturais (incluindo o ambiente de baixa taxa de juros e as próximas mudanças regulatórias) para aprofundar os esforços em curso para transformar os modelos de negócios dos bancos para assegurar uma rentabilidade sustentável. Os bancos portugueses devem aproveitar os recentes aumentos de capital e a melhoria das condições macroeconómicas para intensificar esforços para adaptar os seus modelos de negócios ao ambiente pós-crise. Especificamente, devem continuar a desenvolver plataformas bancárias digitais que ajudarão a racionalizar a extensa rede de agências e a reduzir custos e redirecionar suas atividades de crédito para o setor de bens transacionáveis”, conclui o FMI.

O Ministério das Finanças disse hoje em comunicado de reção à avaliação do FMI que “a melhoria na estabilidade do setor financeiro, com a redução do crédito malparado, o reforço do capital dos bancos e a venda do Novo Banco são também motivo de destaque”.

(atualizada)