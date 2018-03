FMI recomenda a Moçambique que estude a liquidação das empresas com dívidas ocultas

O Fundo Monetário Internacional (FMI) recomendou hoje a Moçambique que estude a possibilidade de liquidar as empresas públicas que contraíram empréstimos sem os publicitar, depois de passar os ativos dessas empresas para o Estado.

No âmbito das Recomendações Conjuntas do Fundo e do Banco Mundial sobre a economia moçambicana, feitas ao abrigo do Artigo IV do FMI, os técnicos defendem que o Executivo deve “apoiar o processo de responsabilização e resolver a questão dos empréstimos não divulgados da Ematum, Proindicus e MAM”.

Estas empresas contraíram dívidas, com aval do Estado, que estavam escondidas da contabilidade oficial, uma situação que colocou o país no centro de uma crise financeira devido à falta de capacidade de pagar essas verbas, conduzindo à quebra de confiança dos mercados.