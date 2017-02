FMI avisa que dívida da Grécia é “insustentável”

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alerta que a dívida pública da Grécia continua insustentável a longo prazo, apesar dos progressos feitos no país para reduzir os problemas orçamentais e restaurar o crescimento económico. Num aviso feito esta segunda-feira à noite em comunicado, o FMI revela que há discordância dentro da organização, mas que a maioria dos membros do conselho de administração defende um alívio adicional da dívida.

“Apesar dos enormes sacrifícios da Grécia e do generoso apoio dos parceiros europeus, alívio adicional pode ser necessário para restaurar a sustentabilidade da dívida”, refere a nota sobre a dívida pública grega, que ronda os 180% do Produto Interno Bruto (PIB). Esse alívio da dívida deve ser acompanhado, contudo, por “uma forte implementação de políticas para restaurar o crescimento e a sustentabilidade”, acrescenta.

O aviso resulta da reunião do conselho de administração do FMI em que foi analisado o relatório anual sobre a economia grega. A organização, que representa 189 estados-membros, prevê que a economia da Grécia cresça a ritmo anual inferior a 1% a longo prazo. Por outro lado, o FMI antecipa também que Atenas cumpra a meta do fundo ao registar um excedente orçamental anual primário equivalente a 1,5% do PIB real.