FMH coordena estudo sobre ensino desportivo nas escolas

Um grupo de portugueses em colaboração com investigadores da Suíça, Alemanha, República Checa, Eslovénia, Hungria, Irlanda, França, e Holanda, está a desenvolver um sistema pioneiro que vai permitir monitorizar as condições e o impacto do ensino da educação física, do desporto escolar e de outras formas de promoção da atividade física, nas escolas.

O projeto é coordenado pelo Laboratório de Pedagogia da Faculdade de Motricidade Humana, e nele estão envolvidas diversas associações profissionais e organizações científicas. O horizonte do projeto é 2020.

No concreto, o projeto prevê a criação de uma plataforma para a monitorização geral, ao nível nacional, regional e local, e de um kit de ferramentas para auto-monitorização interna das escolas, no que diz respeito à qualidade da educação, do desporto escolar e de outras formas de promoção da atividade física. Espera-se que, numa fase ulterior, seja possível cativar e expandir o sistema de avaliação aos restantes estados membros da Comunidade Europeia.