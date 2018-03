“Flagrante falta de privacidade dos cidadãos” nos serviços do IRN, denuncia sindicato

Por iniciativa do STRN, Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado, uma delegação de deputadas do PSD visita amanhã as instalações de serviços do IRN, Instituto de Registos e Notariado, “para verificação in loco das deficiências de atendimento aos balcões das conservatórias, espaços de registos e lojas do cidadão no campo da mais flagrante falta de privacidade dos cidadãos, nomeadamente dos seus dados pessoais”.

Em comunicado, o sindicato dá a conhecer que endurecerá assim a luta contra as condições de trabalho em que os seus trabalhadores vivem todos os dias, depois de ter promovido – no caso do Porto – duas vigílias, ter alertado o Ministério da Justiça para o assunto, e ter ainda feito chegar queixas às autoridades da saúde e das Condições de Trabalho.

Os responsáveis do sindicato queixam-se de que as duas autoridades contactadas não levaram a efeito qualquer iniciativa para se inteirarem das questões levantadas. Em perspetiva está ainda a marcação de greves parciais aos serviços, como o Jornal Económico noticiou em primeira mão.