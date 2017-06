Fladgate Pastnership investe até 100 milhões em Gaia

O grupo The Fladgate Partnership – responsável por algumas das maiores marcas de Vinho do Porto, como a Taylor’s, Fonseca, Croft e Krohn – vai converter parte do seu património num novo projeto, a que chamou Mundo do Vinho, o World of Wine, e onde vai investir entre 80 a 100 milhões de euros. “Este novo e ambicioso projeto irá aumentar drasticamente o número de espaços, que podem ser conhecidos e explorados pelos turistas, oferecendo-lhes cinco experiências diferentes e únicas: Wine Experience, Cork Experience, Porto Through the Ages, Fashion & Design Museum e The History of Drinking Vessels”.

Adrian Bridge, diretor-geral da The Fladgate Partnership, refere que “é nossa intenção criar um catalisador, que estimule o investimento e o desenvolvimento, que transformará e beneficiará a cidade inteira.” E acrescenta que “as empresas de turismo e hospitalidade vão beneficiar do aumento da procura gerado pelo World of Wine, através do aumento da estadia média dos hóspedes e da redução do efeito da sazonalidade, associado aos períodos de ocupação mais baixa, entre novembro e março”.

Numa área de mais de 30 mil metros quadrados, ocupada pelos antigos armazéns de Vinho do Porto das diversas marcas do grupo, que devido à evolução do setor agora se encontram vazios, “nascerá um grande complexo cultural, de retalho e restauração, que pretende ser um importante centro para a expansão do turismo”, refere o grupo.