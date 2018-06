“Fiz tanto por eles”. Trump critica Harley-Davidson por transferir parte da produção para fora dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou esta segunda-feira a decisão da Harley-Davidson de transferir parte da sua produção para fora dos Estados Unidos, como forma de evitar as tarifas alfandegárias da União Europeia (UE). Donald Trump diz estar surpreso pelo facto de a fabricante de motociclos ter sido a primeira a “levantar bandeira branca”, depois de tanto ter lutado por ela.

“Surpreso pelo facto de a Harley-Davidson, entre todas as empresa, ter sido a primeira a agitar a bandeira branca. Eu lutei arduamente por eles e agora não vão pagar tarifas o vender para a União Europeia, que nos feriu gravemente no comércio, pressionando-nos em 151 mil milhões de euros”, escreveu o republicano no Twitter.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse – be patient! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018